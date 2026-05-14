Судья в Гааге не отпустила Ратко Младича на лечение

Дарко Младич: Судья в Гааге не отпустила тяжелобольного Ратко Младича на лечение

Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге судья Грасиела Гатти Сантана не отпустила тяжелобольного бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича на лечение. Об этом сообщил его сын Дарко Младич в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что судья «достигла нового уровня цинизма», поскольку считает генерала «недостаточно при смерти» и заявляет о лучшем возможном медицинском уходе, хотя врачи, по словам Младича, лечили его отца не от инсульта, который он перенес повторно, а от инфекции мочевыводящих путей.

«Они посредством трибунала пытаются продвинуть нарратив о развале Югославии и всю вину свалить на сербов. Из моего отца делают пример для других, тех, кто попытается противостоять их агрессивным намерениям», — возмутился сын бывшего командующего.

Он подчеркнул, что подобная политика не имеет отношения к справедливости и правосудию, а становится политической местью.

В декабре прошлого года сын генерала рассказал, что состояние здоровья бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской приближается к критическому. По его словам, Младич очень слаб. Его состояние ухудшилось длительным лежанием.

