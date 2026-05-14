Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:51, 14 мая 2026Мир

Судья в Гааге не отпустила Ратко Младича на лечение

Дарко Младич: Судья в Гааге не отпустила тяжелобольного Ратко Младича на лечение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге судья Грасиела Гатти Сантана не отпустила тяжелобольного бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича на лечение. Об этом сообщил его сын Дарко Младич в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что судья «достигла нового уровня цинизма», поскольку считает генерала «недостаточно при смерти» и заявляет о лучшем возможном медицинском уходе, хотя врачи, по словам Младича, лечили его отца не от инсульта, который он перенес повторно, а от инфекции мочевыводящих путей.

«Они посредством трибунала пытаются продвинуть нарратив о развале Югославии и всю вину свалить на сербов. Из моего отца делают пример для других, тех, кто попытается противостоять их агрессивным намерениям», — возмутился сын бывшего командующего.

Он подчеркнул, что подобная политика не имеет отношения к справедливости и правосудию, а становится политической местью.

В декабре прошлого года сын генерала рассказал, что состояние здоровья бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской приближается к критическому. По его словам, Младич очень слаб. Его состояние ухудшилось длительным лежанием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    В Совфеде предупредили европейских лидеров об опасности связей с Зеленским

    Стало известно о попытке украинского солдата продать почти сотню автоматов

    Стало известно о приеме ВСУ наркотиков

    Судья в Гааге не отпустила Ратко Младича на лечение

    Оксимирон перенес концерты из-за протестов женщин

    На Западе уличили Зеленского в желании сбежать из Киева

    Конкурент Сафонова по ПСЖ не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2026

    Нетаньяху решил судиться с американской газетой

    В Подмосковье молодые люди украли с автозаправки ящик с церковными пожертвованиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok