Нетаньяху подаст в суд на The New York Times из-за статьи о палестинцах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил судиться с американской газетой The New York Times (NYT) из-за статьи о палестинцах. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Израиль подаст в суд в связи с публикацией, которая якобы содержит «одну из самых чудовищных, предвзятых и лживых фальсификаций» против Израиля в истории современной прессы. Речь идет о статье об издевательствах над палестинцами в израильских тюрьмах.

«Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар поручили подать иск о клевете против The New York Times», — говорится в сообщении.

The New York Times сообщила о систематическом сексуальном насилии над палестинскими заключенными в Израиле. Ранее сообщалось, что Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.