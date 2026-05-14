Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 14 мая 2026Мир

Нетаньяху решил судиться с американской газетой

Нетаньяху подаст в суд на The New York Times из-за статьи о палестинцах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил судиться с американской газетой The New York Times (NYT) из-за статьи о палестинцах. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Израиль подаст в суд в связи с публикацией, которая якобы содержит «одну из самых чудовищных, предвзятых и лживых фальсификаций» против Израиля в истории современной прессы. Речь идет о статье об издевательствах над палестинцами в израильских тюрьмах.

«Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар поручили подать иск о клевете против The New York Times», — говорится в сообщении.

The New York Times сообщила о систематическом сексуальном насилии над палестинскими заключенными в Израиле. Ранее сообщалось, что Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    Оксимирон перенес концерты из-за протестов женщин

    На Западе уличили Зеленского в желании сбежать из Киева

    На Западе забили тревогу после предупреждения Путина

    Конкурент Сафонова по ПСЖ не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2026

    Нетаньяху решил судиться с американской газетой

    В Подмосковье молодые люди украли с автозаправки ящик с церковными пожертвованиями

    Драпеко высказалась о прощении уехавшего актера Назарова

    Шойгу назвал сумму замороженных на Западе активов восьми стран

    Возрождение Московского ипподрома приблизилось к завершению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok