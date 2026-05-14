Драпеко высказалась о прощении уехавшего актера Назарова

Елена Драпеко заявила, что Назарову и его жене ничего не мешает вернуться в РФ

Заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко высказалась о ситуации вокруг актера Дмитрия Назарова и его супруги. Ее слова передает НСН.

Драпеко отметила, что вопрос возвращения артистов в Россию не стоит в поле деятельности Госдумы: парламентарии не накладывают никакие ограничения и не снимают их.

«Если у них нет статуса иноагента, они могут вернуться. А простит ли их российское общество, это уже вопрос самого общества. Думаю, вряд ли простят. Наговорили и напели они много», — заявила она.

Также она уточнила, что сама фигура Назарова ей вообще неинтересна. «Я не смотрю "Кухню", это не мое кино, с которым я, как говорится, спать ложусь. Я смотрю другие фильмы», — добавила она.

Ранее актриса Светлана Немоляева отреагировала на новость о том, что жена Дмитрия Назарова отправила письмо в Госдуму с просьбой позволить им вернуться в Россию.