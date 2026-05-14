Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:45, 14 мая 2026Спорт

Конкурент Сафонова по ПСЖ не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2026

Конкурент Сафонова по ПСЖ Шевалье не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Catherine Steenkeste / Reuters

Конкурент российского вратаря Матвея Сафонова по ПСЖ Люка Шевалье не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2026. Об этом сообщается на Youtube-канале Федерации футбола Франции (FFF).

«Главный критерий при выборе вратарей — спортивные результаты. Я понимаю, что Люка Шевалье может быть разочарован, но он не играл несколько месяцев», — сказал Дешам.

24-летний Шевалье провел свой последний к настоящему моменту матч 23 января с «Осером». В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых пропустил 28 мячей. В десяти играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Сафонов стал чемпионом Франции в составе ПСЖ. В победном для его команды матче с «Лансом» он был признан лучшим игроком, ему удалось совершить девять сейвов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    Судья в Гааге не отпустила Ратко Младича на лечение

    Оксимирон перенес концерты из-за протестов женщин

    На Западе уличили Зеленского в желании сбежать из Киева

    На Западе забили тревогу после предупреждения Путина

    Конкурент Сафонова по ПСЖ не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2026

    Нетаньяху решил судиться с американской газетой

    В Подмосковье молодые люди украли с автозаправки ящик с церковными пожертвованиями

    Драпеко высказалась о прощении уехавшего актера Назарова

    Шойгу назвал сумму замороженных на Западе активов восьми стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok