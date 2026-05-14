Конкурент Сафонова по ПСЖ не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2026

Конкурент Сафонова по ПСЖ Шевалье не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2026

Конкурент российского вратаря Матвея Сафонова по ПСЖ Люка Шевалье не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2026. Об этом сообщается на Youtube-канале Федерации футбола Франции (FFF).

«Главный критерий при выборе вратарей — спортивные результаты. Я понимаю, что Люка Шевалье может быть разочарован, но он не играл несколько месяцев», — сказал Дешам.

24-летний Шевалье провел свой последний к настоящему моменту матч 23 января с «Осером». В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых пропустил 28 мячей. В десяти играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Сафонов стал чемпионом Франции в составе ПСЖ. В победном для его команды матче с «Лансом» он был признан лучшим игроком, ему удалось совершить девять сейвов.