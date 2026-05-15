Племянника актрисы Варнавы наказали из-за 87-летней женщины

Племянник Варнавы согласился с принудительными работами по делу о мошенничестве

Племянник актрисы Екатерины Варнавы Георгий не стал обжаловать приговор по делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, которые имеются в распоряжении агентства.

Зимой Георгия Варнаву приговорили к 1 году и 8 месяцам принудительных работ. Изначально он не признавал вину по делу, но позже изменил свою позицию. Мужчина извинился перед потерпевшей и добровольно возместил ей 200 тысяч рублей.

Как установил суд, все произошло в феврале 2025 года. Мошенники позвонили 87-летней пенсионерке, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и убедили ее передать все сбережения курьеру. Пожилая женщина пришла снимать деньги в банк, но сотрудники заподозрили неладное и вызвали полицию. В дальнейшем передача муляжа в 350 тысяч рублей проходила под контролем силовиков.

Во время передачи денег с поличным задержали курьера, который оказался племянником Екатерины Варнавы. Он признался, что нашел подработку в Telegram. В отношении мужчины возбудили дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 («Покушение на мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.