Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

Мытищинский суд Москвы продлил меру пресечения племяннику актрисы Екатерины Варнавы Георгию. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина проведет под домашним арестом еще полгода. Его обвиняют в преступлении по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере») УК РФ.
По версии следствия, 5 февраля он позвонил 87-летней пенсионерке и, представившись сотрудником правоохранительных органов, заявил, что с ее счета перевели деньги террористической организации. Варнава стал угрожать женщине уголовным делом, а затем убедил ее снять накопления и передать их курьеру.
Мошенничество заподозрил сотрудник банка, когда пенсионерка пыталась снять деньги. Он обратился в полицию. В результате курьера задержали при передаче муляжа денег.
Как стало известно РЕН ТВ, Варнава признал вину в суде. Он рассказал, что согласился на вакансию в мессенджере и знал о необходимости перевозить деньги. Однако конкретные суммы и конечный размер вознаграждения, по его словам, были неизвестны.
Ранее сообщалось, что группа российских лжеюристов попалась на обмане участников специальной военной операции и их семей.