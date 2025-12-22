Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

В Москве суд продлил домашний арест племяннику актрисы Варнавы за мошенничество

Мытищинский суд Москвы продлил меру пресечения племяннику актрисы Екатерины Варнавы Георгию. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина проведет под домашним арестом еще полгода. Его обвиняют в преступлении по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, 5 февраля он позвонил 87-летней пенсионерке и, представившись сотрудником правоохранительных органов, заявил, что с ее счета перевели деньги террористической организации. Варнава стал угрожать женщине уголовным делом, а затем убедил ее снять накопления и передать их курьеру.

Мошенничество заподозрил сотрудник банка, когда пенсионерка пыталась снять деньги. Он обратился в полицию. В результате курьера задержали при передаче муляжа денег.

Как стало известно РЕН ТВ, Варнава признал вину в суде. Он рассказал, что согласился на вакансию в мессенджере и знал о необходимости перевозить деньги. Однако конкретные суммы и конечный размер вознаграждения, по его словам, были неизвестны.

