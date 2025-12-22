Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:53, 22 декабря 2025Силовые структуры

Группа российских лжеюристов попалась на обмане участников СВО и их семей

В Донецке задержали лжеюристов, обманывавших семьи участников СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Донецке задержали группировку лжеюристов, обманувших участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, с мая 2024 года по октябрь 2025 года представлявшиеся юристами мошенники брали деньги с клиентов, но никаких реальных услуг оказывать им не собирались. При этом они имитировали бурную деятельность, убеждая клиентов в том, что помогают решать их проблему. Установлено девять фактов мошеннических действий, ущерб от которых превысил один миллион рублей. «Среди потерпевших помимо участников СВО и членов их семей есть и социально незащищенные граждане», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян, нацеленную на тех, кто уже пострадал от действий других злоумышленников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Российский губернатор предложил перенести кабинет одного из министров в приграничье

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok