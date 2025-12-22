Группа российских лжеюристов попалась на обмане участников СВО и их семей

В Донецке задержали лжеюристов, обманывавших семьи участников СВО

В Донецке задержали группировку лжеюристов, обманувших участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, с мая 2024 года по октябрь 2025 года представлявшиеся юристами мошенники брали деньги с клиентов, но никаких реальных услуг оказывать им не собирались. При этом они имитировали бурную деятельность, убеждая клиентов в том, что помогают решать их проблему. Установлено девять фактов мошеннических действий, ущерб от которых превысил один миллион рублей. «Среди потерпевших помимо участников СВО и членов их семей есть и социально незащищенные граждане», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян, нацеленную на тех, кто уже пострадал от действий других злоумышленников.