16:13, 15 мая 2026Россия

Появились подробности о вернувшихся российских пленных

Трое вернувшихся из украинского плена военных родом из Воронежской области
Майя Назарова

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Трое вернувшихся из украинского плена военных родом из Воронежской области. Такие подробности появились в Telegram-канале губернатора российского региона Александра Гусева.

Он отметил, что бойцы сейчас в безопасности, рядом с близкими. Им начали оказывать всю необходимую помощь.

Гусев поблагодарил сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в России и воронежских коллег во главе с Сергеем Канищевым за работу по возвращению военнослужащих.

15 мая Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. В Минобороны указали, что российские бойцы пока находятся в Белоруссии.

Ранее обмен в похожем формате состоялся в конце апреля: российская сторона вернула Украине 193 солдата, а Киев передал Москве 193 пленных военнослужащих.

