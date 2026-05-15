Появились подробности о вернувшихся российских пленных

Трое вернувшихся из украинского плена военных родом из Воронежской области. Такие подробности появились в Telegram-канале губернатора российского региона Александра Гусева.

Он отметил, что бойцы сейчас в безопасности, рядом с близкими. Им начали оказывать всю необходимую помощь.

Гусев поблагодарил сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в России и воронежских коллег во главе с Сергеем Канищевым за работу по возвращению военнослужащих.

15 мая Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. В Минобороны указали, что российские бойцы пока находятся в Белоруссии.

Ранее обмен в похожем формате состоялся в конце апреля: российская сторона вернула Украине 193 солдата, а Киев передал Москве 193 пленных военнослужащих.