14:12, 15 мая 2026Экономика

Путин оценил уровень безработицы в России

Кирилл Луцюк

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Меры, принятые российским правительством за последнее время, стали давать определенный результат. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его процитировало ТАСС.

Глава государства констатировал, что об этом свидетельствуют статистические данные за первый весенний месяц. Например, ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил восемь процентов, а розничная торговля прибавила 6,2 процента. При этом безработица остается на минимальном уровне — 2,2 процента.

По прогнозам министерства экономического развития, в 2026 году реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 0,8 процента.

В свою очередь, Банк России посетовал на то, что компании увольняют сотрудников недостаточными темпами. Из-за этого рабочая сила распределяется неэффективно. Бизнес страшится, что в условиях дефицита кадров восстановить численность будет не просто, а потому терпит издержки по удержанию сотрудников.

