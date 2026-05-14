Путин сообщил о планах России создавать технологические альянсы с другими странами

Путин: Россия будет создавать технологические альянсы с другими странами

Россия намерена развивать систему взаимовыгодных технологических альянсов с зарубежными государствами. Такими планами поделился российский лидер Владимир Путин, выступая на съезде Союза машиностроителей России. Его слова передает РИА Новости.

«Укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе, напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», — сказал президент. Он подчеркнул, что Москва будет поддерживать инициативы зарубежных партнеров, в которых будут задействованы российское оборудование и технологические платформы.

Путин добавил, что сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных государств может открыть дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, а также для промышленных предприятий и сферы услуг. Он подчеркнул, что сотрудничество должно базироваться на принципах взаимного уважения интересов.

Ранее Путин назвал недопустимым отставание от конкурентов по решениям в промышленности.