Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:31, 14 мая 2026Россия

Путин сообщил о планах России создавать технологические альянсы с другими странами

Путин: Россия будет создавать технологические альянсы с другими странами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия намерена развивать систему взаимовыгодных технологических альянсов с зарубежными государствами. Такими планами поделился российский лидер Владимир Путин, выступая на съезде Союза машиностроителей России. Его слова передает РИА Новости.

«Укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе, напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», — сказал президент. Он подчеркнул, что Москва будет поддерживать инициативы зарубежных партнеров, в которых будут задействованы российское оборудование и технологические платформы.

Путин добавил, что сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных государств может открыть дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, а также для промышленных предприятий и сферы услуг. Он подчеркнул, что сотрудничество должно базироваться на принципах взаимного уважения интересов.

Ранее Путин назвал недопустимым отставание от конкурентов по решениям в промышленности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    Переполошившую жильцов столичной многоэтажки змею поймали

    Сборная Ирана может не поехать на ЧМ-2026 из-за отсутствия виз

    Политолог рассказал о подготовке Евросоюза к войне с Россией

    В российском регионе дрон ВСУ упал на спортплощадку с детьми

    Академик Онищенко рассказал о неудачной попытке сдать ЕГЭ

    Три футболиста из РПЛ могут сыграть на ЧМ-2026 за сборную одной южноамериканской страны

    Путин сообщил о планах России создавать технологические альянсы с другими странами

    Песков оценил реакцию Запада на российский «Сармат»

    На Украине раскрыли значение дела против Ермака для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok