Российская аспирантка накачала пациента кардиоцентра аналогом виагры и увела его из семьи

Под Москвой врач накачала пациента кардиоцентра аналогом виагры и увела из семьи

В Подмосковье врач накачала 35-летнего пациента кардиологического центра аналогом виагры и увела его из семьи. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Житель Королева оказался в больнице с сильной одышкой и подозрением на проблемы с сердцем. Во время лечения мужчина рассказывал все жене — шутил, что молодая аспирантка назначила ему аналог виагры для улучшения кровотока.

Позже супруга не на шутку встревожилась: медик увеличила дозу препарата и стала интересоваться, есть ли от нестандартного лечения эффект. После выписки, как утверждает женщина, ее супруг объявил, что уходит от нее к доктору.

Россиянка уверена, что аспирантка в процессе работы совратила ее мужа. Женщина обратилась к руководству кардиоцентра с просьбой провести проверку в отношении разлучницы. В медицинском учреждении Baza подтвердили, что расследование началось.

