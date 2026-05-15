«Скибка», «грядушка» и «растыка» попали в топ регионализмов

«ВКонтакте» и «Грамота.ру» составили список самых популярных регионализмов

Социальная сеть «ВКонтакте» и портал «Грамота.ру» изучили более тысячи публикаций в тренде #мытакговорим — пользователи делятся словами и выражениями повседневной речи, понятными прежде всего жителям отдельных регионов России. Список самых часто упоминаемых регионализмов стал известен из пресс-релиза «ВКонтакте», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Так, на юге страны в топ попали слова, связанные с бытовыми ситуациями и повседневным общением. Например, слово «растыка» (неуклюжий человек), «скибка» (кусок). В Ростовской и Белгородской областях распространено слово «тремпель» (вешалка для одежды).

В центральной части России особенно заметны слова, связанные с домом, предметами быта и повседневными мелочами. В частности, в Воронежской области — «грядушка» (спинка кровати), в Рыбинске Ярославской области — «пышка» (фантик от конфеты), в Смоленске и Брянске — «скабка» (заноза).

«На Урале регионализмы связаны с использованием древнерусских выражений или заимствований из других языков. Вехоткой здесь называют мочалку (...) Вехоткой можно пошоркать — потереть или что-то счистить (...) Еще одно выразительное слово — "зюргать", или "сюрпать", то есть шумно есть горячую пищу», — говорится в сообщении.

На Дальнем Востоке же регионализмы чаще всего отражают близость к странам Азии и культуру быстрых перекусов. Распространены такие слова, как «кукса» (лапша быстрого приготовления) и «чифанька» (небольшое китайское кафе).

«Соцсети стали естественной средой для регионализмов: здесь человек говорит почти так же, как в жизни, воспроизводя устную речь и не сглаживая местные речевые особенности. Такие слова работают как маркеры узнавания — помогают сразу обозначить и место, и культурный опыт, и ощущение общности», — прокомментировали в «Грамоте.ру».

