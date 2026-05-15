Студентка смогла оплачивать учебу благодаря могилам

В ЮАР студентка начала убирать чужие могилы, чтобы оплачивать учебу

В ЮАР 17-летняя студентка нашла необычный способ оплачивать учебу — она занялась уборкой чужих могил. Об этом сообщает Daily Mirror.

Суландри Котзе из провинции Фри-Стейт в 2024 году задумалась, как оплатить обучение в колледже по специальности медсестры. Необычная идея пришла к ней после прогулки по запущенному кладбищу в Хупстаде. Девушка заметила, что многие надгробия покрыты грязью и заросли сорняками, и решила, что места упокоения заслуживают уважения. Через месяц ее родители дали объявление в соцсетях, и ей тут же поступило пять заказов. Сейчас Котзе ухаживает за 75 могилами, убирая каждую дважды в месяц и присылая родственникам фотоотчеты.

Цены зависят от размера захоронения и сложности работ. Среди прочего, Котзе укладывает свежий гравий или заливает основания бетоном. Клиентами становятся в основном те, кто живет далеко и не может лично посещать кладбище в Хупстаде. Иногда девушке и ее семье приходится заниматься настоящим детективным поиском, так как родственники с трудом вспоминают расположение могил. Когда заказов стало много, отец Котзе стал заниматься менеджментом и закупкой материалов, а мать начала вести бухгалтерию. По выходным девушке помогает ее бойфренд.

Бизнес не только приносит доход, но и помог семье найти собственные корни: однажды мать Котзе случайно наткнулась на могилы прадедушки и прабабушки, о существовании которых не подозревала. Теперь они ухаживают и за ними. Девушка признает, что ее работа может показаться странной, но она приносит радость скорбящим семьям и позволяет ей двигаться к мечте стать медсестрой.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании открыла бизнес по уборке собачьих фекалий и разбогатела. Она выросла на ферме, где было много лошадей и собак, так что подобное занятие не доставляет ей дискомфорта.