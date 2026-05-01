12:31, 1 мая 2026

Сотрудница страхового агентства стала убирать собачьи фекалии и разбогатела

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: freepic.diller / Designed by Magnific

Жительница Великобритании открыла бизнес по уборке собачьих фекалий и разбогатела. Об этом пишет Daily Star.

45-летняя Эмма Гарнер из Йоркшира много лет была сотрудницей страхового агентства. Там она получала 20 тысяч фунтов стерлингов в год (около двух миллионов рублей по современному курсу) и находилась в постоянном стрессе. В 2014 году Гарнер открыла фирму по уборке собачьих фекалий. Женщина пояснила, что выросла на ферме, где было много лошадей и собак, так что подобное занятие не доставляло ей дискомфорта.

В 2016-м британка бросила работу страховым агентом и посвятила все время новому бизнесу. Теперь она утверждает, что это было лучшее решение в ее жизни. У Гарнер сотни клиентов по всему графству, и зарабатывает она пятизначные суммы. «Уборка собачьих экскрементов изменила мою жизнь. У меня появился отличный баланс между работой и личной жизнью, и больше нет стресса, как в страховом агентстве», — сказала женщина.

Материалы по теме:
Страдание машин Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Страдание машинСекс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
15 декабря 2018
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Она решила заняться необычным делом после того, как прочла статью об американце, который открыл такой же бизнес. Первый клиент появился у Гарнер через пять минут после размещения объявления в сети. Тогда женщине пришлось очистить от собачьих фекалий двор дома, который давно не убирали. Гарнер призналась, что сначала ее напугал масштаб работы, но в итоге все оказалось не так уж сложно.

Женщина также опровергла расхожие слухи, что ее вызывают ленивые бездельники, которые не желают убирать за животными самостоятельно. По словам британки, чаще всего ее клиентами становятся пожилые люди, инвалиды, беременные женщины или люди, которые не могут сами убрать за любимцами из-за недавно полученных травм.

Ранее сообщалось, что ненавидевшая свои пальцы американка разбогатела благодаря им. Женщина сделала успешную карьеру в модельном бизнесе.

    Последние новости

    Россия нанесла шесть ударов возмездия по территории Украины

    Раскрыты траты россиян на покупку новых вещей к лету

    В Москве пройдет фестиваль «Композиторы XXI века»

    Определенных россиян захотели освободить от уплаты утильсбора при покупке машин

    Президент Эстонии сделал заявление о разговоре с Путиным

    Коломойскому предъявили новые обвинения на Украине

    Тарпищев назвал фаворита «Ролан Гаррос»

    На Западе описали подготовку Германии к войне с Россией словами «пошли ва-банк»

    Распалась легендарная украинская поп-группа

    Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом

    Все новости
