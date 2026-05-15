Трамп назвал виновных в упадке США

Hill: Трамп согласился с Си, что США в упадке, и обвинил в этом Байдена

Американский лидер Дональд Трамп согласился с председателем КНР Си Цзиньпином, что США пребывают в упадке, и обвинил в этом своего предшественника на президентском посту Джо Байдена. Об этом сообщает газета The Hill.

«Когда президент Си Цзиньпин очень изящно назвал Соединенные Штаты, возможно, страной, находящейся в упадке, он имел в виду огромный ущерб, который мы понесли за четыре года правления "сонного Джо" Байдена и администрации Байдена, и в этом отношении он был на 100 процентов прав», — цитирует издание пост в соцсетях Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Штаты не стали бы оказывать помощь Украине, если бы на момент начала конфликта с Россией президентом страны был он, а не Байден. По словам действующего американского лидера, Байден — «человек с очень низким IQ».