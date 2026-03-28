Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:57, 28 марта 2026Мир

Трамп назвал Байдена человеком с очень низким IQ из-за помощи Киеву

Трамп заявил, что на месте Байдена не стал бы помогать Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США бы не стали оказывать помощь Украине, если бы на момент начала конфликта с Россией президентом страны был Дональд Трамп, а не Джо Байден. Об этом действующий американский лидер заявил во время выступления на форуме в Майами, его слова приводит ТАСС.

«Украина — это не наша война, но мы им помогли. Я бы не стал помогать, если бы был президентом», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что конфликт вообще не должен был разразиться, однако тогда Соединенными Штатами управлял «человек с очень низким IQ».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что США готовы решать некоторые вопросы с Россией без привязки к Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok