Трамп назвал Байдена человеком с очень низким IQ из-за помощи Киеву

Трамп заявил, что на месте Байдена не стал бы помогать Украине

США бы не стали оказывать помощь Украине, если бы на момент начала конфликта с Россией президентом страны был Дональд Трамп, а не Джо Байден. Об этом действующий американский лидер заявил во время выступления на форуме в Майами, его слова приводит ТАСС.

«Украина — это не наша война, но мы им помогли. Я бы не стал помогать, если бы был президентом», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что конфликт вообще не должен был разразиться, однако тогда Соединенными Штатами управлял «человек с очень низким IQ».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что США готовы решать некоторые вопросы с Россией без привязки к Украине.