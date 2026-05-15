09:43, 15 мая 2026Мир

Трамп оценил внешность и характер Си Цзиньпина

Трамп: Си Цзиньпин очень высокий, идеально подобран для роли, даже внешне
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин очень высокий и идеально подобран для роли китайского лидера, даже внешне. Внешность и характер главы Китая оценил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Если бы вы поехали в Голливуд и искали актера для роли лидера Китая в фильме, вы бы не нашли никого похожего на него!» — сказал политик.

По его словам, Си Цзиньпин теплый человек, но при этом всегда полностью сосредоточен на деле, не инициируя никаких игр и «разговоров о том, какая сегодня хорошая погода». Трамп подчеркнул, что ему это качество китайского коллеги нравится.

Ранее глава Белого дома признал, что Вашингтон и Пекин ведут разведывательную деятельность друг против друга в технологической отрасли. Он отметил, что США «кое-что» делают в области технологий, как и Китай.

