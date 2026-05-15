Трамп признался во взаимном шпионаже США и Китая в одной сфере

05:45, 15 мая 2026Мир

Трамп: США и КНР шпионят друг за другом в сфере технологий
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и КНР ведут разведывательную деятельность друг против друга в технологической отрасли. Об этом он высказался в беседе с телеканалом Fox News.

Трамп подчеркнул, что США «кое-что» делают в области технологий, как и Китай.

«Но я очень серьезно поговорил с ним [председателем КНР Си Цзиньпином] на эту тему, и я бы хотел, чтобы об этом позаботились. Они занимаются этим на протяжении 50 лет», — сказал он.

Ранее Трамп заявил о готовности Китая инвестировать в компании США. До этого он сообщил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли отлично.

