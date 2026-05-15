12:29, 15 мая 2026

У страны БРИКС осталось нефти на 18 дней

Кирилл Луцюк

Фото: Eli Hartman / Reuters

С начала американо-иранского конфликта запасы сырой нефти в Индии сократились примерно на 15 процентов. Об этом сообщило Times of India (TOI).

Оно отметило, что после того как Ормузский пролив оказался блокирован, индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжали стабильно работать, несмотря на падение импорта. Однако, если перебои продолжатся, то им придется сократить объемы выпускаемой продукции.

В связи с этим агентство сослалось на данные Kpler, согласно которым запасы сырой нефти в Индии сократились со 107 миллионов баррелей на конец февраля до 91 миллиона баррелей. При этом ежедневное потребление нефти в этой стране БРИКС составляет примерно пять миллионов баррелей. Из этого следует, что нынешних резервов достаточно почти на 18 дней.

Впрочем, правительство заявило, что имеющихся запасов сырой нефти достаточно для удовлетворения потребностей страны в течение 60 дней, хотя и не предоставило подробных расчетов.

В апреле 2026 года Индия столкнулась со скачком оптовой инфляции до 8,3 процента. Причиной стал резкий рост стоимости энергоносителей, вызванный ближневосточным кризисом. Инфляция в сегменте сжиженного нефтяного газа поднялась до 10,92 процента, бензина — до 32,4 процента, а дизельного топлива — до 25,19 процента.

