В России объяснили способность западных компаний влиять на серый прокат кино в стране

Депутат Шолохов: РФ не сможет помешать уходу фильмов Warner Brothers из проката

Государство никак не сможет повлиять на возможный уход фильмов американской студии Warner Brothers из серого проката, заявили депутаты комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов и Елена Драпеко. Комментарием они поделились в беседе с «Лентой.ру».

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о том, что российские кинотеатры могут лишиться серого проката фильмов американской студии Warner Brothers, которые сейчас неофициально показывают в формате предсеансового обслуживания. Дело в том, что некоторые участники рынка уже получили предупреждения о нарушении авторских прав от юридической фирмы «Самойлов», где подтвердили, что действуют по выданной доверенности от компании Warner Bros. Entertainment Inc.

«Конечно, неприятно, когда ты лишаешься чего-то привычного, но мы только что отметили великий наш праздник День Победы, и мы так много и красиво говорили о том, какие лишения пришлось претерпеть нашему народу на том пути. Лишение фильмов Warner Brothers можно сравнить с этим? Может быть, мы немножко на себя примерим ту роль и роль тех ребят, которые сегодня на линейке отстаивают наши права и свободы гораздо более важные, чем право смотреть Warner Brothers», — высказался Шолохов.

Депутат добавил, что государство не в силах предотвратить уход фильмов Warner Brothers из серого проката, так как в этом вопросе действует международное авторское право.

«Сказать, что мы на него наплевали? С тем же успехом это могут сделать и эти кинотеатры, но от этого иски не пропадут. Другое дело, что их исполняемость будет осложнена нынешними условиями», — пояснил спикер.

С ним согласилась коллега по профильному комитету в Госдуме Елена Драпеко. Парламентарий напомнила, что, согласно позиции российского президента Владимира Путина и Министерства иностранных дел страны, Россия является членом международного сообщества и соблюдает права остальных его членов.

«Поэтому я считаю, что до тех пор, пока мы не вышли из конвенции, надо соблюдать права. То есть надо понимать, что есть права на фильм, надо получать их либо покупать их. Есть еще вариант, который мы использовали по отношению к лекарствам, допустим, когда мы обязываем правообладателя дать нам право на распространение его продукта. Понимаете, даже если они нам не дают разрешение, мы его все равно производим, и мы им выплачиваем какую-то часть — роялти, то есть обязательный платеж на специальный счет. Если они его хотят, то получают, не хотят — не получают. Есть такой вариант, но не уверена, что к кино это относится», — рассказала политик.

