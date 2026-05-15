В спутниках увидели угрозу для Земли

Запуск группировок спутников связи негативно влияет на климат Земли, насыщая ее атмосферу большим числом частиц сажи, которые оказывают охлаждающий эффект на планету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университетского колледжа Лондона.
За последние 10 лет на низкую околоземную орбиту было выведено несколько десятков тысяч спутников связи, входящих во флотилии Starlink, Leo, Qianfan и ряд других флотилий космических аппаратов. Ученые заинтересовались, как спутники повлияют на климат Земли. Они создали компьютерную модель, которая детально описывает процесс запуска и работы подобных космических аппаратов и их влияние на процессы в атмосфере.
Расчеты показали, что на долю флотилий спутников связи приходится около 35 процентов негативно влияющих на климат выбросов космического сектора, а также подавляющее число частиц сажи и углерода, возникающих в верхних слоях атмосферы в результате разрушения отработанных космических аппаратов. К 2030 году эта доля выбросов достигнет 42 процентов, а эффект от частиц будет в 500 раз сильнее влиять на климат, чем если бы выбросы были сформированы на поверхности планеты.
В настоящее время запуски спутников оказывают минимальный эффект на толщину озонового слоя, однако эта ситуация может измениться после расширения флотилий Leo и Guowang, а также вывода на орбиту новых серий спутников связи.
Ранее в ежегодном докладе Всемирной метеорологической организации ООН сообщили, что колебание климата на Земле достигло критических показателей: планета в настоящее время находится в рекордно разбалансированном состоянии.