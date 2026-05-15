12:38, 15 мая 2026

Врач предупредила о редком поражающем женщин до 30 лет заболевании глаз

Офтальмохирург Лоова: Кератоконус может привести к пересадке роговицы
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Офтальмохирург клиники 3Z Динара Лоова назвала редкое заболевание глаз, поражающее женщин до 30 лет. Об опасности кератоконуса она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметила, что кератоконус чаще всего впервые проявляется в возрасте 15-30 лет, причем у женщин его выявляют несколько чаще, чем у мужчин. В норме роговица имеет куполообразную форму, но при этом заболевании она постепенно истончается и «выпячивается» вперед, принимая форму конуса и нарушая зрение. Ранние стадии кератоконуса нередко протекают бессимптомно или маскируются под обычную близорукость и астигматизм, продолжила Лоова.

«Важно понимать: кератоконус не развивается внезапно — он формируется годами, и ранняя диагностика позволяет выявить проблему до наступления серьезных изменений и своевременно принять меры. У части пациентов болезнь стабилизируется самостоятельно после 30-35 лет, у других, напротив, без лечения неуклонно прогрессирует, и на поздних стадиях ни очки, ни контактные линзы уже не обеспечат приемлемое зрение. Тяжелые формы без вмешательства могут привести к необходимости пересадки роговицы», — предостерегла доктор.

Ранее врач-офтальмолог, офтальмохирург Виктория Баласанян предупредила о влиянии стресса и скачков давления на здоровье глаз.

