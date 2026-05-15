21:04, 15 мая 2026

Врач усомнился в пользе одного популярного у россиян летнего салата

Гастроэнтеролог Вялов: Салат из огурцов и помидоров содержит мало клетчатки
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов усомнился в пользе одного салата, который резко становится популярным у россиян в летнее время года. На эту тему он высказался в Telegram-канале.

По словам Вялова, многие люди считают, что огурцы и помидоры являются полезными продуктами. Однако на самом деле в них содержится очень мало клетчатки, подчеркнул доктор.

«Человек съедает приличную порцию еды, механически заполняя желудок, но не получает при этом значимой доли дневной нормы клетчатки», — написал он. Врач предупредил, что если употреблять исключительно подобные легкие салаты, то создается лишь иллюзия правильного питания, а организм при этом испытывает дефицит полезных веществ.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты идеально подходят для завтрака. Так, во время первого приема пищи она посоветовала есть кашу с вареными яйцами.

