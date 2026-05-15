17:25, 15 мая 2026Экономика

Один вид жилья в России стал дорожать

Цены на готовые квартиры в крупных городах продолжили расти
Виктория Клабукова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Готовое жилье в России продолжает дорожать. О ценовой динамике на вторичном рынке агентству РИА Новости рассказали аналитики портала «Мир квартир».

Вторичные квартиры в крупных городах страны прибавили в стоимости в среднем 0,8 процента. Таким образом, медианная цена квадратного метра в этом сегменте достигает 131,5 тысячи рублей. Заметнее всего подорожала «вторичка» в Подмосковье — там цены поднялись на 3,5 процента, до 162,4 тысячи рублей за квадратный метр. Также существенный прирост показали Тула (плюс 3 процента) и Киров (плюс 2,9 процента). Четвертую строчку рейтинга разделили Ленобласть и Калуга с приростом в 2,4 процента. Сильнее всего цены опустились в Екатеринбурге — там готовый фонд потерял в цене 0,9 процента. Также цены снижаются во Владивостоке и Тольятти (по 0,7 процента), Саранске (0,6 процента), Перми (0,5 процента). В Москве «вторичка» подорожала на 1,9 процента, до 426,9 тысячи рублей за «квадрат».

Благодаря такому подорожанию вторичный рынок по темпам роста цен, хоть и незначительно, обогнал рынок новостроек. Однако такие результаты гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко не спешит называть впечатляющими. Новостройки вновь начнут опережать старый фонд, как только ставки по ипотеке опустятся достаточно низко.

Ранее бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский предрек снижение цен на вторичные квартиры в июне. С приходом лета такие объекты, по его прогнозам, потеряют в цене 1,5 процента.

