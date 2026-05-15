Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:14, 15 мая 2026Экономика

Главной проблемой технологий в России назвали бюрократию

«Ъ»: Рост числа нормативных актов стал главной проблемой развития инноваций в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Основной проблемой для развития технологий в России остается избыточное и усиливающееся регулирование, то есть продолжающий рост числа обязательных требований к бизнесу, из-за которого издержки предприятий неизбежно растут. К такому выводу пришли участники дискуссии на Московском инновационном юридическом форуме, пишет «Коммерсантъ».

В прошлом году различные ведомства представили 9,2 тысячи проектов нормативных актов, из которых 70 процентов в итоге были приняты. Объем расходов со стороны властей и частников от этого нормотворчества оценивается в 1,5 триллиона рублей, треть из них пришлась на сферы технологического развития.

Гендиректор экспертной компании «Платформа сорегулирования» Александр Литвак объяснил, что сначала средства нужно потратить на отслеживание и участие в нормотворчестве, затем — для применения принятых положений в своей деятельности. При этом количество требований к бизнесу уже превысило 500 тысяч (объем записей в соответствующем реестре), а самыми «дорогими» из них стали проекты документов, подготовленные Минцифры и Минпромторгом.

Замгендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Минин отмечал, что доля рабочего времени, которое организации уделяют выполнению обязательных норм, эксперты оценивают в 20 процентов.

По его словам, правовое регулирование и установление требований необходимо для обеспечения безопасности и качества жизни, но в ряде случаев оно приводит к неоправданным потерям времени и ресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал повысить скорость принятия решений в промышленности, потому что страна не имеет права отставать от конкурентов. В то же время он признал, что исторически скорость внедрения инноваций и развития технологий не являлась сильной стороной российского государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти выпустили заявление после смертельной атаки ВСУ на столицу российского региона

    В Армении блогер назвал Пашиняна одним словом и был отправлен в тюрьму

    Финляндия закрыла воздушное пространство над Хельсинки из-за угрозы дронов

    Врач подсказал быстрый утренний тест для оценки общего состояния здоровья

    Многодетную россиянку заподозрили в изнасиловании ребенка-инвалида

    Стало известно о решении ВСУ намеренно задерживать машину скорой помощи к раненым на ЗАЭС

    Стало известно о внезапном решении по американским войскам в Европе

    Минобороны раскрыло детали массированной смертельной атаки ВСУ

    В США указали на большую ошибку Трампа в операции против Ирана

    Главной проблемой технологий в России назвали бюрократию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok