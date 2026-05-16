16 мая православные христиане чтут память великомучеников Тимофея и Мавры, а также преподобного Феодосия. Кроме того, в этот день отмечается Международный день света и День танцев с привидениями. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 16 мая — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

День биографов

Легенда гласит, что 16 мая 1763 года в одной из книжных лавок познакомились английский литературовед, автор словаря английского языка Сэмюэл Джонсон и шотландский писатель Джеймс Босуэлл. Встреча стала судьбоносной, и в течение последующих 28 лет Босуэлл писал биографию Джонсона, фиксируя интересные диалоги и остроумные высказывания. Сейчас «Жизнь Сэмюэла Джонсона» признана не только как шедевр биографического искусства, но и как энциклопедия интеллектуальной жизни Англии XVII века.

В России одним из самых знаменитых биографов считается Павел Анненков — младший современник Александра Пушкина

Международный день света

Международный день света был учрежден ЮНЕСКО в 2017 году. Праздник приурочен к годовщине первого успешного применения лазера в 1960 году, разработанного физиком и инженером Теодором Майманом.

Изучение света привело к появлению альтернативных источников энергии, прорывам в области диагностики и лечения заболеваний, созданию скоростного Интернета и многим другим открытиям, которые повлияли на жизнь людей по всему миру. Праздник призван напомнить о том, как важно укреплять международные связи в сфере изучения света, а также использовать достижения исключительно в мирных целях.

День учителя в Малайзии;

День танцев с привидениями;

День любви к деревьям в США;

Международный день вина «Эзерьо»;

Всемирный день скандинавской ходьбы;

Международный день мирного сосуществования.

День памяти святых мучеников Тимофея и Мавры

Святые Тимофей и Мавра жили в III веке неподалеку от египетского города Фиваида. Тимофей служил чтецом при церкви и переписывал для библиотеки копии редких книг богословской литературы.

В то время на христиан шли гонения. По велению императора Диоклетиана у Тимофея потребовали выдать выдать церковную библиотеку. Святой отказался, за что был подвержен мучительным пыткам, но оставался непреклонен. Тогда же на суд вызвали его жену Мавру. Она сообщила, что уйдет из жизни вместе с супругом и также была приговорена к пыткам. Мученики были распяты на крестах и на десятый день отошли к Богу.

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Фeoдocия, игумeнa Киeвo-Пeчepcкoгo

Феодосия с детства тянуло к духовной жизни, несмотря на то что мать не поддерживала его. Однажды он решился оставить свой дом в Курске и уйти в Киев, к отшельнику Антонию, который и стал его духовным наставником.

Все свое время Феодосий проводил в трудах, его смирение привлекало новых братьев к пещерам, где святой жил вместе с Антонием. Вскоре Феодосий стал игуменом церкви и переселил монахов из пещер в кельи — братия к тому времени выросла в пять раз. Также он принял строгий устав нового монастыря, устроил в окрестностях двор для калек. За советом к игумену обращались и простые люди, и князья.

День памяти преподобного Петра чудотворца, епископа Аргосского;

День памяти священномученика Николая Беневольского, пресвитера;

Дeнь пaмяти cвятыx пpeпoдoбныx Иулиaнии и Евпpaкcии Мocкoвcкиx.

Приметы на 16 мая

Громкое пение соловьев — к потеплению;

Много цветов на черемухе — к дождливому лету;

Если гуси и утки часто машут крыльями — стоит ждать сильного ветра или урагана;

Грозовые тучи на небе в этот день предвещают скорое похолодание.

Пирс Броснан (73 года)

Пирс Броснан — ирландский актер и продюсер. Мировую известность ему принесла роль Джеймса Бонда в фильмах «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда», «И целого мира мало» и «Умри, но не сейчас». Также он снимался в картинах Mamma Mia!, «Законы привлекательности», «Миссис Даутфайр» и других. Кроме актерской карьеры, Броснан пишет картины и продает их на своем официальном сайте.

Юрий Шевчук — советский и российский музыкант, автор песен. Основатель и лидер рок-группы «ДДТ». Большой успех пришел к коллективу в конце 1980-х, с тех пор группа продолжает выступать и выпускать песни.

Кроме того, Шевчук снимался в кино. Например, 1990 году вышла картина «Духов день» в главной роли с ним. Также Шевчук написал музыку для фильма.

