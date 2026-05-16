07:30, 16 мая 2026

Названа зарплата специалистов из фильма «Дьявол носит Prada» в России

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Эксперты «Авито Работы» подсчитали, сколько сегодня в России могли бы зарабатывать специалисты, чьи профессии напоминают героев культового фильма «Дьявол носит Prada». Результаты исследования доходов таких сотрудников за март-апрель 2026 года оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики отметили рост зарплатных предложений для помощников руководителя — профессии, с которой во многом ассоциируется карьера главной героини кинокартины. Выяснилось, что весной 2026 года работодатели предлагали таким специалистам в среднем 76 870 рублей в месяц, что на 31 процент выше показателей за аналогичный период прошлого года.

Эксперты указывают в исследовании, что работа в модной индустрии и редакции глянцевого журнала традиционно ассоциируется не только с миром моды, но и с широким кругом креативных специалистов — именно таких сотрудников зрители могли видеть в модной редакции в фильме. Самую высокую динамику роста зарплатных предложений среди креативных специалистов продемонстрировали контент-менеджеры.

«За год средние предлагаемые зарплаты для них выросли на 47 процентов, достигнув 87 292 рублей в месяц. Такие специалисты отвечают за наполнение цифровых площадок, создание и координацию публикаций, визуальных материалов и коммуникацию с аудиторией — во многом именно они помогают современным медиа оставаться в центре внимания читателей, как это происходило в редакции культового модного журнала из фильма», — рассказали в Авито.

На втором месте по темпам роста зарплатных предложений в исследовании оказались менеджеры по организации мероприятий с уровнем предлагаемой оплаты — 111 004 рублей в месяц. Третью строчку заняли портные — 102 890 рублей в месяц, далее следуют дизайнеры — 98 457 рублей в месяц. Замыкают топ-5 маркетологи — 83 169 рублей в месяц.

По итогам января-апреля 2026 года к аналогичному периоду 2025 года, наиболее заметный рост соискательской активности был зафиксирован среди видеооператоров и художников. Также чаще интерес к вакансиям стали проявлять фотографы, ретушеры и визажисты», — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

