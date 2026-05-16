Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:52, 16 мая 2026Наука и техника

Россиянам назвали способ дожить до 100 лет

В Минздраве России рассказали, как дожить до 100 лет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Для того, чтобы дожить до 100 лет, следует регулярно проводить профилактические осмотры и следить за уровнем артериального давления. Такой способ назвала лавный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в интервью РИА Новости.

«Необходимо проходить профилактические осмотры, следить за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы. Это те показатели, которые определяют раннее сосудистое старение. Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет», — сказала она.

По ее словам, самым доказанным способ продлить жизнь является поддержание физической, социальной и когнитивной активности. Также в этом могут помочь правильное питание и отказ от вредных привычек.

Ранее эксперт по долголетию Дэн Бюттнер назвал обязательный ингредиент питания для желающих дожить до 100 лет. «Люди, живущие дольше всего, едят как минимум в четыре раза больше бобовых, чем в среднем остальные», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предрекли окончание конфликта на Украине по финскому сценарию. Что это значит и может ли быть еще хуже?

    Черные вдовы могут появиться в Подмосковье

    В России высказались об окончании СВО в 2026 году

    Россиянам назвали способ дожить до 100 лет

    ВСУ начали сбрасывать «лягушек»

    На Западе пришли к выводу о колоссальных потерях в рядах ВСУ

    Евродепутат предупредил Украину об усилении давления

    Россиянам напомнили о праве оформить больничный после увольнения

    Мастер рассказала о безопасной частоте наращивания ресниц

    США финансировали более десятка биолабораторий на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok