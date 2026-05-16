Россиянам назвали способ дожить до 100 лет

В Минздраве России рассказали, как дожить до 100 лет

Для того, чтобы дожить до 100 лет, следует регулярно проводить профилактические осмотры и следить за уровнем артериального давления. Такой способ назвала лавный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в интервью РИА Новости.

«Необходимо проходить профилактические осмотры, следить за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы. Это те показатели, которые определяют раннее сосудистое старение. Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет», — сказала она.

По ее словам, самым доказанным способ продлить жизнь является поддержание физической, социальной и когнитивной активности. Также в этом могут помочь правильное питание и отказ от вредных привычек.

Ранее эксперт по долголетию Дэн Бюттнер назвал обязательный ингредиент питания для желающих дожить до 100 лет. «Люди, живущие дольше всего, едят как минимум в четыре раза больше бобовых, чем в среднем остальные», — отметил он.