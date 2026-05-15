07:30, 16 мая 2026

Россиян предупредили о связи плохих зубов в детстве с риском инфаркта во взрослом возрасте

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: AKIRA_PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили тревожную закономерность: проблемы с зубами и деснами в детстве могут существенно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета во взрослой жизни, сообщил основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев. О связи он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, исследователи проанализировали данные более полумиллиона детей, родившихся в 1960-70‑х, и проследили за их здоровьем до возраста 30-56 лет. Сравнение велось по двум базам. Данные о состоянии зубов пациентов в детстве брались из Национального реестра детской одонтологии (SCOR), а информация о сердечно-сосудистых заболеваниях во взрослом возрасте — из Национального реестра пациентов.

Результаты исследования опубликовали весной 2026 года. Они показали, что у детей с множественным кариесом риск сердечно‑сосудистых заболеваний во взрослом возрасте на 45 процентов выше, чем у детей с единичными случаями кариеса, а у детей с тяжелым гингивитом риск повышается на 41 процент. Также была обнаружена связь и с сахарным диабетом II типа: у детей с тяжелым гингивитом заболеваемость диабетом выше на 87 процентов, а с множественным кариесом — на 19 процентов.

Точной причины такой взаимосвязи ученые пока не установили, но самая вероятная теория — хроническое воспаление. Кариес и заболевания десен вызывают воспаление в полости рта. Бактерии из воспаленных десен попадают в кровоток и провоцируют системное воспаление во всем организме

Залим Кудаевоснователь сети клиник

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что хроническое воспаление ускоряет развитие атеросклероза — образования бляшек в сосудах, а в результате повышается риск инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца.

«Можно предположить, что воздействие заболеваний десен и кариеса в детстве может влиять на то, как организм впоследствии реагирует на воспаление. Во всяком случае, такой версии, если упростить мысль, придерживаются сами исследователи», — уточнил спикер.

Хотя исследование выявило только корреляцию, а не прямую причинно‑следственную связь, оно подчеркивает важность ранней профилактики, заключил Кудаев.

Ранее ученые сделали неожиданный вывод о жизни неандертальцев около 59 тысяч лет, внимательно присмотревшись к зубу, который нашли в Чагырской пещере в Алтайских горах Сибири. Он был «высверлен» древнейшим стоматологом, который пытался удалить часть тканей, поврежденных кариесом.

