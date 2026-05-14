У неандертальцев с Алтая нашли древнейшего стоматолога

Ученые заявили о сенсации, присмотревшись к зубу неандертальца с Алтая

Ученые внимательно присмотрелись к зубу, который нашли в Чагырской пещере в Алтайских горах Сибири, и сделали неожиданный вывод о жизни неандертальцев. Об этом сообщает PLoS One.

На данный момент зубу неандертальца около 59 тысяч лет. Его нашли российские антропологи и их коллеги из США и Узбекистана. Уникальность его заключается в том, что он был «высверлен» древнейшим стоматологом.

Человек, как заметили ученые, пытался удалить часть тканей, поврежденных кариесом. Такую гипотезу специалисты высказали после того, как осмотрели структуру выемок моляра. Затем ученые провели эксперимент и успешно подтвердили свое предположение.

Находка стала свидетельством того, что древние люди использовали тонкие и острые каменные приспособления для быстрого удаления поврежденной костной ткани, указали специалисты. На ископаемом моляре заметили и царапины. Тогда же исследователи предположили, что человек периодически использовал «зубочистку» или что-то похожее на современный аналог.

Также исследователи заявили, что неандерталец остался живым после стоматологического вмешательства. «И это первый древнейший пример успешного лечения кариеса», — уточнил портал «Родина».

Ранее в Денисовой пещере были найдены следы современных людей — Homo sapiens. Уникальное место на Алтае считается памятником археологии, «сопоставимым по значимости с пирамидами Египта». Название пещере было дано, вероятно, в честь аскета Дионисия, жившего в ней в XVIII веке. В 2010-м шведский палеогенетик Сванте Паабо также смог выявить там новый подвид людей, исследовав часть найденной фаланги пальца человека.