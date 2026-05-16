07:46, 16 мая 2026Спорт

Названы самые вредные продукты для сердца

Кардиолог Корякин назвал пять наиболее вредных продуктов для сердца
Владислав Уткин

Фото: BlueSkyImage / Shutterstock / Fotodom

Названы самые вредные продукты для сердца.

Сливочное масло содержит насыщенные жиры, которые повреждают сосуды. Его рекомендуется заменить на рапсовое или оливковое масло, а также масло авокадо. Красное мясо может спровоцировать инфаркт. Поваренная соль также плохо влияет на работу сосудов.

Помимо того, не рекомендуется употреблять сахар и сладкие напитки. Алкоголь, в свою очередь, повышает давление, разрушает мышцу сердца и ведёт к инсультам.

Ранее тренер Лера Буры назвала способ избавиться от жира и свисающих боков. Рекомендуется сбалансированное питание по типу средиземноморской диеты: больше овощей, белков, полезных жиров и сложных углеводов, без голоданий. Буры посоветовала кардиотренировки 3-4 раза в неделю по 30 минут (бег, плавание, велосипед) в сочетании с силовыми упражнениями. Она подчеркнула, что упражнения вроде планки, скручиваний, обруча и наклонов укрепляют мышцы живота, но работают только после дефицита калорий.

