Кардиолог Корякин назвал пять наиболее вредных продуктов для сердца

Названы самые вредные продукты для сердца. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Сливочное масло содержит насыщенные жиры, которые повреждают сосуды. Его рекомендуется заменить на рапсовое или оливковое масло, а также масло авокадо. Красное мясо может спровоцировать инфаркт. Поваренная соль также плохо влияет на работу сосудов.

Помимо того, не рекомендуется употреблять сахар и сладкие напитки. Алкоголь, в свою очередь, повышает давление, разрушает мышцу сердца и ведёт к инсультам.

