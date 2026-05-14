Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:19, 14 мая 2026Спорт

Назван способ избавиться от живота и боков

Тренер Буры посоветовала кардиотренировки для избавления от живота и боков
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Тренер Лера Буры назвала способ избавиться от живота и боков. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявила, что локальное избавление от жира невозможно — требуется комплексный подход с дефицитом калорий и контролем рациона. Для эффективного сжигания жира рекомендуется сбалансированное питание по типу средиземноморской диеты: больше овощей, белков, полезных жиров и сложных углеводов, без голоданий.

Буры посоветовала кардиотренировки 3-4 раза в неделю по 30 минут (бег, плавание, велосипед) в сочетании с силовыми упражнениями. Она подчеркнула, что упражнения вроде планки, скручиваний, обруча и наклонов укрепляют мышцы живота, но работают только после дефицита калорий.

Ранее двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева назвала способы для борьбы с жиром внизу живота. Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    В России призвали до конца развернуть ВПК во время «жевания соплей» Европой

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Россиянка расплакалась на камеру из-за результата окрашивания

    Казахстан подписал со страной НАТО соглашение по производству дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok