Назван способ избавиться от живота и боков

Тренер Буры посоветовала кардиотренировки для избавления от живота и боков

Тренер Лера Буры назвала способ избавиться от живота и боков. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявила, что локальное избавление от жира невозможно — требуется комплексный подход с дефицитом калорий и контролем рациона. Для эффективного сжигания жира рекомендуется сбалансированное питание по типу средиземноморской диеты: больше овощей, белков, полезных жиров и сложных углеводов, без голоданий.

Буры посоветовала кардиотренировки 3-4 раза в неделю по 30 минут (бег, плавание, велосипед) в сочетании с силовыми упражнениями. Она подчеркнула, что упражнения вроде планки, скручиваний, обруча и наклонов укрепляют мышцы живота, но работают только после дефицита калорий.

Ранее двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева назвала способы для борьбы с жиром внизу живота. Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность