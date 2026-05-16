Позывной Краб: У ВСУ на Добропольском направлении замечены новые мины «лягушка»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять мины «лягушка» — они дистанционно сбрасываются с беспилотников и были замечены на добропольском направлении. Об этом журналистам РИА Новости сообщил военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск Центр с позывным Краб.

Как отмечает командир минометного расчета 61-й гвардейской бригады, круглые устройства обличены в темный корпус. Сбрасываются они с тяжелых дронов по типу «Баба-яга».

«По мощности не хуже магнитной мины», — предупредил военнослужащий. Подобные боеприпасы могут серьезно повредить технику и нанести тяжелые ранения личному составу, сказал Краб.

Согласно его словам, российские бойцы периодически находят эти мины на маршрутах движения. Он рассказал, что однажды по дороге он насчитал 12 таких мин.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал, что сокращение стрелковых боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) связано с массовым применением беспилотников с обеих сторон. Как утверждает он, штурмовые бои, которые проводились в 2022, 2023 и даже 2024 годах, особенно во времена вторжения в Курскую область, в настоящее время сведены к минимуму.