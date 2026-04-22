Военный Дандыкин объяснил сокращение стрелковых боев на СВО применением БПЛА

Прежде всего, сокращение стрелковых боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) связано с массовым применением беспилотников с обеих сторон, объяснил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее о значительном сокращении интенсивности стрелковых боев сообщил военнослужащий 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Певец Морпех. Он заявил, что не вступал в стрелковый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 2024 года и такие столкновения сейчас редкость.

«Украина первой организовала Войска беспилотных систем, которые возглавляет небезызвестный экстремист и террорист [командир спецбригады "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди] Мадьяр. У нас тоже подразделения беспилотников сейчас находятся в составе всех полков, бригад, дивизий. На счету беспилотников большинство уничтоженных бронированных целей и конкретных боевиков, поэтому применяются активно, в основном, залетают, взрывают, если надо, мины бойцы закладывают», — рассказал эксперт.

По словам военного, штурмовые бои, которые проводились в 2022, 2023 и даже 2024 годах, особенно во времена вторжения в Курскую область, сейчас сведены к минимуму.

Но так или иначе это происходит — работают снайперы, а вот штурмовики, которые заходят практически уже тогда, когда все обработано, и, по сути дела, проводят зачистку территории Василий Дандыкин военный эксперт

Сейчас уходят времена атак, которые осуществлялись в колоннах на бронетехнике — применяются другие методы боевых действий, в том числе роботизированные комплексы, которые не просто разминируют территории или эвакуируют раненых наземно, но и могут вести огонь по воздушным и бронированным целям, добавил собеседник «Ленты.ру». Эти системы управляются дистанционно оператором и в дальнейшем будут развиваться еще больше, уточнил он.

До этого морпех с позывным Певец рассказывал, что российские бойцы на добропольском направлении обхитрили украинские беспилотники «Баба-яга». Они смогли прорваться на позиции ВСУ и уничтожить 16 украинских военнослужащих.

