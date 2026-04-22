Бывший СССР
08:22, 22 апреля 2026

Российский военный рассказал о значительном сокращении одного вида боев на СВО

Морпех Певец сообщил, что не вступал в стрелковый бой на СВО с 2024 года
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) значительно сократилась интенсивность стрелковых боев. Об этом заявил военнослужащий 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным Певец, передает РИА Новости.

Морпех сообщил, что не вступал в стрелковый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 2024 года. Он также отметил, что на передовых позициях противника находится небольшое количество военнослужащих — по два-три человека, так как в основном действия ведутся дистанционно.

«Скажу так, я последний раз в стрелковый бой вступал в 2024 году. (...) Сейчас такие столкновения редкость — в основном применяются дроны и другие средства», — подтвердил Певец.

Ранее морпех рассказывал, что российские бойцы на добропольском направлении обхитрили украинские беспилотники «Баба-яга». Они смогли прорваться на позиции ВСУ и уничтожить 16 украинских военнослужащих.

