06:58, 17 мая 2026

Еще один пассажир лайнера MV Hondius заразился хантавирусом

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Заражение хантавирусом выявили у еще одного пассажира, ранее отправившегося в круиз на лайнере MV Hondius. Им оказался гражданин Канады, об этом сообщила глава медицинского управления провинции Британская Колумбия Бонни Хенри, передает ТАСС.

«Тест этого человека, у которого проявились невыраженные симптомы [заболевания], показал положительный результат», — указала Хенри. По ее словам, пациент пребывает в стабильном состоянии, он находится в медицинском учреждении Британской Колумбии, в изоляции.

Результаты теста канадца будут подтверждать дополнительными исследованиями, его личность не раскрывают. Всего в провинции изолированы четыре человека, которые путешествовали на корабле MV Hondius.

Хенри подчеркнула, что власти не видят угрозы дальнейшего распространения хантавируса в стране.

