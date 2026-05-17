07:41, 17 мая 2026Россия

Родных участников СВО предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники под видом сотрудников Красного Креста обманывают родных пропавших
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Рания Машлаб в разговоре с РИА Новости предупредила о новой схеме мошенников, которые пытаются обмануть родственников людей, пропавших без вести в ходе украинского конфликта.

По словам Машлаб, злоумышленники выдают себя за сотрудников Красного Креста и пользуются тревогой и уязвимостью семей участников специальной военной операции.

«Мы также очень переживаем из‑за того, что семьи военных и людей, пропавших без вести, становятся жертвами мошенников», — добавила Машлаб.

Машлаб подчеркнула, что Красный Крест со своей стороны старается оперативно предупреждать семьи о замеченных мошеннических схемах и помогает распознать обман.

Ранее в Роскачестве сообщили о том, что мошенники разработали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ.

