Президента Финляндии сравнили с каннибалом Лектером из-за Украины

Пушков: Президент Финляндии опасается, что будет съеден за столом переговоров

Неужели кто-то хочет съесть президента Финляндии Александра Стубба? Таким вопросом задался российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале заявление финского лидера по поводу переговоров по украинскому конфликту.

Ранее Стубб выразил мнение, что европейцы обязаны поддерживать какой-либо диалог с Россией, поскольку «если ты не сидишь за столом [переговоров], тебя съедят за этим столом». Пушков сделал вывод, что Европой движет не стремление урегулировать кризис на Украине, а страх остаться в стороне от заключительного решения, то есть «быть съеденной».

«Кого-то мне Стубб напоминает своими рассуждениями... Вот кого: доктора Лектера из "Молчания ягнят". Тот тоже очень любил каннибальские аналогии», — привел сравнение сенатор.