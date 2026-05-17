18 мая: какой праздник отмечают в России и в мире

18 мая в России отмечают День Балтийского флота и День памяти жертв депортации народов Крыма. В разных странах мира празднуют День музеев и даже День сирени. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 18 мая — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Балтийского флота ВМФ России

Праздник ежегодно отмечается 18 мая и приурочен к годовщине создания Балтийского флота, старейшего в России. Именно в этот день в 1703 году Петр I с флотилией Семеновского и Преображенского полков одержал победу над шведскими военными судами — «Гедан» и «Астрильд».

На протяжении истории Балтийский флот одержал множество побед в сражениях Крымской, Первой мировой и Великой Отечественной войн. Сейчас в его составе находятся более 100 боевых кораблей, а также 150 самолетов и вертолетов морской авиации.

День памяти жертв депортации народов Крыма

В 1993 году постановлением Верховного Совета Крыма 18 мая было объявлено Днем памяти жертв депортации: с августа 1941 по июнь 1944 года с полуострова незаконным и насильственным путем изгнали тысячи крымских татар, армян, болгар, греков и немцев.

Более 200 000 человек были депортированы из Крыма с 1941 по 1944 год

Возможность вернуться на родину большинство «спецпоселенцев» получили лишь в 1980-1990-е годы, а меры по реабилитации начали принимать после 2014 года, в соответствии с указом президента России.

Праздники в мире

Всемирный день вакцины против СПИДа

Всемирный день вакцины против СПИДа отмечается ежегодно 18 мая. В этот день в 1997 году экс-президент США Билл Клинтон выступил перед выпускниками Университета Моргана. В своей речи политик указал на важность вакцинации и искоренения смертельной болезни.

Каждый год 18 мая различные активисты и организации привлекают внимание людей к проблеме разработки эффективной вакцины против СПИДа. В этот день также принято благодарить ученых и врачей, которые занимаются созданием такой вакцины.

Международный день музеев

В течение уже более 30 лет в честь Международного дня музеев по всему миру проводятся просветительские и образовательные программы. В честь праздника во многих странах традиционно устраивают акцию «Ночь музеев»: в определенный день культурные учреждения работают до позднего вечера и даже до ночи, а посетить их можно абсолютно бесплатно.

Первым открывшимся в России музеем считается Кунсткамера, основанная Петром I в 1714 году

Какие еще праздники отмечают в мире 18 мая

День Конституции и государственного флага в Туркменистане;

Международный день сирени.

Какой церковный праздник 18 мая

День памяти святой великомученицы Ирины Македонской

Святая Ирина в юности стала христианкой и решила посвятить свою жизнь служению Богу. Ее отец, правитель Магеддона в Македонии сначала благосклонно относился к вере, но затем все же попытался заставить девушку поклонится идолам. Услышав отказ, Ликиний бросил дочь под копыта диким лошадям. Животные не тронули девушку, но затоптали до смерти ее отца.

Согласно преданию, молитва Ирины воскресила правителя. После произошедшего чуда он уверовал в Христа, а за ним и еще три тысячи жителей города приняли новую веру. После этого девушка начала проповедовать христианство, за что не раз подвергалась гонениям и пыткам со стороны язычников, однако каждый раз оставалась невредима.

День памяти преподобномученика Ефрема Нового

Преподобномученик Ефрем (в миру Константин Морф) родился в 1384 году в Трикале. Чтобы не быть рекрутированным в османское войско, он рано ушел из семьи и принял монашество. В 1425 году в монастырь, где служил Ефрем, ворвались мусульмане: они ограбили и убили всех послушников. Святой Ефрем остался жив, так как в это время его в монастыре не было. Приехав в обитель, он похоронил монахов, а затем продолжил служение Богу.

По одной версии, спустя год турки подвергли Ефрема жестоким пыткам, пытаясь узнать о монастырских сокровищах. По другой — они истязали его, вынуждая отречься от веры. Святой Ефрем отошел к Богу в муках: его распяли на дереве и проткнули тело раскаленным железным прутом.

Какие еще церковные праздники отмечают 18 мая

День иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»;

День памяти преподобного Варлаама Серпуховского;

Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского.

Приметы на 18 мая

Птицы перестали петь — к дождю;

Молния сверкнула — будет хороший урожай капусты;

Пасмурная погода в этот день — к богатому урожаю хлеба;

Крупные облака движутся с юга на север — к пасмурной погоде.

Кто родился 18 мая

Российская актриса театра и кино. Известность получила благодаря телесериалу «Не родись красивой», в котором она сыграла роль Киры Воропаевой. В недавнем интервью артистка призналась, что сожалеет о работе в этом телепроекте.

В 2018 году состоялся релиз сериала «Лучше, чем люди» с участием Ломоносовой. В 2019-м права на него приобрел стриминговый сервис Netflix. Сериал попал в число лучших на платформе, обойдя «Черное зеркало».

Чоу Юньфат (71 год)

Один из самых известных азиатских актеров родом из Гонконга. Не имея актерского образования, снимался в боевиках, однако всемирную известность обрел после выхода фильмов: «Убийцы на замену», «Анна и король», «Пираты Карибского моря: На краю света».

