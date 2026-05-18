Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:08, 18 мая 2026Экономика

Россиянина придавило остановкой

В Новгородской области пенсионера придавило автобусной остановкой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: СК РФ

В Новгородской области пенсионера придавило автобусной остановкой. Об этом сообщает управление Следственного комитета по российскому региону.

Инцидент произошел в поселке Панковка. 69-летний россиянин стоял на остановке, ждал свой автобус, и внезапно на него рухнула металлическая конструкция. На место происшествия прибыли медики, мужчину госпитализировали, но спасти ему жизнь медикам не удалось.

Точные причины обрушения остановочного пункта неизвестны, следователи выясняют обстоятельства несчастного случая. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в городе Александрове Владимирской области сорванная ветром автобусная остановка едва не придавила мужчину. Инцидент произошел на улице Гагарина в разгар метели, когда скорость ветра достигала 15-20 метров в секунду.

В один момент, не выдержав очередного шквала, остановочный павильон перевернулся. Сорвавшись, конструкция едва не накрыла собой стоявшего под крышей мужчину — горожанину удалось отбежать, он оказался всего в нескольких шагах от опрокинувшейся остановки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель ответила на предложение стать посредником в переговорах России и ЕС

    Стилист перечислила модные тренды лета 2026 года

    В России назвали цель совместных с Белоруссией учений

    Начальник отдела подшипникового завода выслушал приговор по делу о мошенничестве

    В Кремле анонсировали поездку Путина на саммит БРИКС

    Назван способный снизить воспаление в лимфатической системе чай

    В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение

    В России захотели «потихоньку снижать» возраст вступления в брак

    Раскрыта дата визита Путина в Китай

    В российском регионе сбили десятки украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok