Россиянина придавило остановкой

В Новгородской области пенсионера придавило автобусной остановкой. Об этом сообщает управление Следственного комитета по российскому региону.

Инцидент произошел в поселке Панковка. 69-летний россиянин стоял на остановке, ждал свой автобус, и внезапно на него рухнула металлическая конструкция. На место происшествия прибыли медики, мужчину госпитализировали, но спасти ему жизнь медикам не удалось.

Точные причины обрушения остановочного пункта неизвестны, следователи выясняют обстоятельства несчастного случая. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в городе Александрове Владимирской области сорванная ветром автобусная остановка едва не придавила мужчину. Инцидент произошел на улице Гагарина в разгар метели, когда скорость ветра достигала 15-20 метров в секунду.

В один момент, не выдержав очередного шквала, остановочный павильон перевернулся. Сорвавшись, конструкция едва не накрыла собой стоявшего под крышей мужчину — горожанину удалось отбежать, он оказался всего в нескольких шагах от опрокинувшейся остановки.