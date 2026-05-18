Страна БРИКС захотела нарастить импорт российского угля

Министерство стали Индии: Импорт угля из России мог бы вырасти втрое

Индия могла бы удвоить или утроить импорт российского коксующегося угля. Об этом заявил заместитель министра стали этой азиатской страны Сандип Паундрик. Его процитировало ТАСС.

По словам Паундрика, Нью-Дели не видит ограничений для наращивания поставок. Их условием является лишь качество этого энергоносителя и его цена. Сегодня Индия покупает у России примерно восемь-девять миллионов тонн в год. Соответствующие показатели начали сильно расти в последние пять лет.

На долю Австралии в индийском импорте коксующегося угля пришлось около 60 процентов. Из России поступает примерно 15 процентов.

Как отметил заместитель министра, потребности его страны в этом топливе будут быстро расти в связи с тем, что Индия активно наращивает сталелитейные мощности. За последние десять лет они увеличились с 110 миллионов тонн до более чем 220 миллионов. К 2030 году этот показатель должен дойти до 300 миллионов тонн, а к 2035-2036 годам — до 400 миллионов.

По итогам прошлого года экспорт угля из России вырос на четыре процента, до 203 миллионов тонн. Однако продажи за рубеж коксующегося угля упали на 11 процентов, до 38,4 миллиона тонн.