09:08, 18 мая 2026Интернет и СМИ

Звезда КВН высказался об уехавших из России

Юморист Тимур Тания заявил, что уехавшие из России не имеют права ругать страну
Мария Большакова
Мария Большакова

Кадр: «Телега Online» / Rutube

Капитан команды КВН «Нарты из Абхазии» Тимур Тания заявил, что плохо относится к тем, кто уехал из России и критикует страну. Его слова прозвучали в эфире проекта «Сорян, поехали», выпуск которого доступен на Rutube.

У юмориста спросили, какого мнения он придерживается о россиянах, которые ругают родную страну из-за рубежа. «Очень плохое мнение мое об этом. Я считаю, что если ты здесь, внутри своей страны, чем-то недоволен, ты должен это внутри своей страны высказывать», — ответил звезда КВН.

Тания добавил, что человек, покинувший страну, не имеет права на критические высказывания в ее адрес.

Ранее телеведущая Арина Шарапова также раскрыла отношение к уехавшим россиянам, которые делают оскорбительные заявления о России. Таких людей она сравнила с собаками.

