Звезда КВН высказался об уехавших из России

Юморист Тимур Тания заявил, что уехавшие из России не имеют права ругать страну

Капитан команды КВН «Нарты из Абхазии» Тимур Тания заявил, что плохо относится к тем, кто уехал из России и критикует страну. Его слова прозвучали в эфире проекта «Сорян, поехали», выпуск которого доступен на Rutube.

У юмориста спросили, какого мнения он придерживается о россиянах, которые ругают родную страну из-за рубежа. «Очень плохое мнение мое об этом. Я считаю, что если ты здесь, внутри своей страны, чем-то недоволен, ты должен это внутри своей страны высказывать», — ответил звезда КВН.

Тания добавил, что человек, покинувший страну, не имеет права на критические высказывания в ее адрес.

Ранее телеведущая Арина Шарапова также раскрыла отношение к уехавшим россиянам, которые делают оскорбительные заявления о России. Таких людей она сравнила с собаками.