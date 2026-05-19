19 мая в России отмечают День фармацевта и День пионерии. В мире эта дата посвящена бopьбе c воспалительными зaбoлeвaниями кишeчникa и посадке растений. Верующие вспоминают праведника Иова. День рождения отмечает Наталия Орейро. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 19 мая рассказывает «Лента.ру».
Праздники в России
День фармацевта
День фармацевта в России учредили не так давно — в 2021 году. С тех пор 19 мая принято поздравлять фармацевтических работников, технологов, химиков и провизоров.
Считается, что именно в этот день в 1581 году царь Иван IV Грозный приказал открыть первую на Руси аптеку: фармацевты занимались там не только продажей лекарственных препаратов, но и их изготовлением.
День пионерии
Пионерская организация была учреждена в Советском Союзе 19 мая 1922 года, в 1991-м она прекратила свое существование. В современной России праздник отмечают до сих пор, но под новым названием: День детских общественных объединений и организаций.
Сейчас День пионерии — неофициальный праздник. Массовых мероприятий не проводят по всей стране, как это было во времена СССР. Однако некоторые школы все же устраивают посвященные памятному дню концерты, классные часы и другие активности.
Праздники в мире
Вceмиpный дeнь бopьбы c воспалительными зaбoлeвaниями кишeчникa
Всемирный день борьбы c воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) направлен на поддержку людей, страдающих от болезни Крона и язвенного колита.
В разных странах в этот день проходят благотворительные мероприятия, а здания и памятники подсвечиваются фиолетовым цветом в знак солидарности с пациентами. Символом акции также является фиолетовая лента.
по всему миру живут с воспалительными заболеваниями кишечника
Дeнь «Пocaди чтo-нибудь»
Праздник посадки растений ежегодно отмечается в Америке 19 мая. Главная традиция этого дня — посадить любое растение, будь то дерево, цветок или какая-либо плодовая культура. Многие питомники и ландшафтные бюро по случаю праздника высаживают растения в общественных местах.
Этот праздник призван напомнить людям о том, какое влияние оказывает озеленение городов на качество жизни людей. Ведь растения не только очищают воздух, но и делают общественные места более привлекательными.
Какие еще праздники отмечают в мире 19 мая
- День китайского туризма;
- День пищевой революции;
- Праздник майских лучей в США;
- Всемирный день семейного врача.
Какой церковный праздник 19 мая
День памяти праведного Иова многострадального
Герой Ветхого Завета праведный Иов жил в стране Авситидийской (Северная Аравия), в земле Уц. В возрасте 78 лет ему пришлось пережить ряд испытаний, чтобы доказать свою истинную веру в Бога и непреклонность перед искушениями.
Иов в один момент потерял дом, всех детей и заболел проказой. Тогда жена Иова стала роптать на Бога и упрекать ни в чем неповинного старика в грехах. Друзья святого тоже подумали, что таким образом Бог наказывает святого, и убеждали его покаяться. Однако Иов остался непреклонен, объясняя всем, что страдания посланы ему по неведомому божьему промыслу.
Правда, слова друзей все же расстроили Иова, и он обратился к Богу с мольбой показать другим его непогрешимость. Тогда, согласно преданию, Бог явился к святому вихрем и укорил его в попытке понять умом Божий промысел. После этого Иов раскаялся и чудесным образом исцелился от болезни. Также Бог приумножил ранее потерянные богатства. В итоге у праведника родилось еще десять детей, а прожил он 248 лет.
Какие еще церковные праздники отмечают 19 мая
- День памяти мученика Варвара Луканского;
- День памяти преподобного Михея Радонежского;
- День памяти Мучеников Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия.
Приметы на 19 мая
- Птицы громко щебечут — к ясной погоде.
- Поднялся туман после рассвета — тоже к безоблачной погоде.
- На кленах появились сережки — можно начать посев свеклы.
- Если утром 19 мая много росы на траве — будет богатый урожай огурцов.
Кто родился 19 мая
Наталия Орейро (49 лет)
Уругвайская актриса и певица. Мировую известность получила после выхода телесериала «Дикий ангел», где она сыграла главную роль. В 2010 году журнал Esquire включил ее в «Атлас самых сексуальных женщин из ныне живущих». Имеет второе российское гражданство. Актерскую карьеру продолжает по сей день.
Лера Кудрявцева (55 лет)
Российская телеведущая развлекательных программ. Вела передачи на «Первом канале», «России-1», «НТВ», «ТНТ», «ТВ-6», «Муз-ТВ» и «ТВ Центр». Также была ведущей популярных музыкальных фестивалей «Новая волна», «Юрмала» и «Песня года». В 2023 году Лера Кудрявцева и адвокат Катя Гордон создали группу «ЗаVисть». К настоящему времени они выпустили треки: «Ча-ча-чао», «Дамы за 30» и «Корпорат».
Кто еще родился 19 мая
- Джеймс Фокс (87 лет) — английский актер;
- Даниэль Макдональд (35 лет) — австралийская актриса;
- Хо Ши Мин (1890 — 1969) — бывший президент Вьетнама;
- Грейс Джонс (78 лет) — американская певица, актриса и модель;
- Михаил Горевой (61 год) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог.