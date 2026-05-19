19 мая в России отмечают День фармацевта и День пионерии. В мире эта дата посвящена бopьбе c воспалительными зaбoлeвaниями кишeчникa и посадке растений. Верующие вспоминают праведника Иова. День рождения отмечает Наталия Орейро. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 19 мая рассказывает «Лента.ру».

Праздники в России

День фармацевта

День фармацевта в России учредили не так давно — в 2021 году. С тех пор 19 мая принято поздравлять фармацевтических работников, технологов, химиков и провизоров.

Считается, что именно в этот день в 1581 году царь Иван IV Грозный приказал открыть первую на Руси аптеку: фармацевты занимались там не только продажей лекарственных препаратов, но и их изготовлением.

День пионерии

Пионерская организация была учреждена в Советском Союзе 19 мая 1922 года, в 1991-м она прекратила свое существование. В современной России праздник отмечают до сих пор, но под новым названием: День детских общественных объединений и организаций.

Сейчас День пионерии — неофициальный праздник. Массовых мероприятий не проводят по всей стране, как это было во времена СССР. Однако некоторые школы все же устраивают посвященные памятному дню концерты, классные часы и другие активности.

Праздники в мире

Вceмиpный дeнь бopьбы c воспалительными зaбoлeвaниями кишeчникa

Всемирный день борьбы c воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) направлен на поддержку людей, страдающих от болезни Крона и язвенного колита.

В разных странах в этот день проходят благотворительные мероприятия, а здания и памятники подсвечиваются фиолетовым цветом в знак солидарности с пациентами. Символом акции также является фиолетовая лента.

10 миллионов человек по всему миру живут с воспалительными заболеваниями кишечника

Дeнь «Пocaди чтo-нибудь»

Праздник посадки растений ежегодно отмечается в Америке 19 мая. Главная традиция этого дня — посадить любое растение, будь то дерево, цветок или какая-либо плодовая культура. Многие питомники и ландшафтные бюро по случаю праздника высаживают растения в общественных местах.

Этот праздник призван напомнить людям о том, какое влияние оказывает озеленение городов на качество жизни людей. Ведь растения не только очищают воздух, но и делают общественные места более привлекательными.

Какие еще праздники отмечают в мире 19 мая

День китайского туризма;

День пищевой революции;

Праздник майских лучей в США;

Всемирный день семейного врача.

Какой церковный праздник 19 мая

День памяти праведного Иова многострадального

Герой Ветхого Завета праведный Иов жил в стране Авситидийской (Северная Аравия), в земле Уц. В возрасте 78 лет ему пришлось пережить ряд испытаний, чтобы доказать свою истинную веру в Бога и непреклонность перед искушениями.

Иов в один момент потерял дом, всех детей и заболел проказой. Тогда жена Иова стала роптать на Бога и упрекать ни в чем неповинного старика в грехах. Друзья святого тоже подумали, что таким образом Бог наказывает святого, и убеждали его покаяться. Однако Иов остался непреклонен, объясняя всем, что страдания посланы ему по неведомому божьему промыслу.

Правда, слова друзей все же расстроили Иова, и он обратился к Богу с мольбой показать другим его непогрешимость. Тогда, согласно преданию, Бог явился к святому вихрем и укорил его в попытке понять умом Божий промысел. После этого Иов раскаялся и чудесным образом исцелился от болезни. Также Бог приумножил ранее потерянные богатства. В итоге у праведника родилось еще десять детей, а прожил он 248 лет.

Какие еще церковные праздники отмечают 19 мая

День памяти мученика Варвара Луканского;

День памяти преподобного Михея Радонежского;

День памяти Мучеников Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия.

Приметы на 19 мая

Птицы громко щебечут — к ясной погоде.

Поднялся туман после рассвета — тоже к безоблачной погоде.

На кленах появились сережки — можно начать посев свеклы.

Если утром 19 мая много росы на траве — будет богатый урожай огурцов.

Кто родился 19 мая

Наталия Орейро (49 лет)

Уругвайская актриса и певица. Мировую известность получила после выхода телесериала «Дикий ангел», где она сыграла главную роль. В 2010 году журнал Esquire включил ее в «Атлас самых сексуальных женщин из ныне живущих». Имеет второе российское гражданство. Актерскую карьеру продолжает по сей день.

Российская телеведущая развлекательных программ. Вела передачи на «Первом канале», «России-1», «НТВ», «ТНТ», «ТВ-6», «Муз-ТВ» и «ТВ Центр». Также была ведущей популярных музыкальных фестивалей «Новая волна», «Юрмала» и «Песня года». В 2023 году Лера Кудрявцева и адвокат Катя Гордон создали группу «ЗаVисть». К настоящему времени они выпустили треки: «Ча-ча-чао», «Дамы за 30» и «Корпорат».

