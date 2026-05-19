Культура
22:21, 19 мая 2026

С театра Кадышевой потребовали миллионы

Предприниматель потребовал 2,2 миллиона рублей с театра Кадышевой за срыв промо
Андрей Шеньшаков

Фото: РИА Новости

В Арбитражный суд Москвы поступило требование взыскать с театра народной артистки России Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» около 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, индивидуальный предприниматель Максим Обушенков просит компенсацию за срыв промоакции на выступлении коллектива. Суд провел предварительное заседание по делу и назначил слушание на конец июля.

Сам Обушенков рассказал агентству, что у него был заключен договор на участие бренда в одном из мероприятий «Золотого кольца». Согласно договору, истец внес 500 тысяч рублей предоплаты.

Ранее стало известно, что театр «Золотое кольцо» принес народной артистке России Надежде Кадышевой 402 миллиона рублей выручки в 2025 году. По данным источника, сумма в пять раз превысила показатели 2024 года.

