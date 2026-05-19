В России выпустили газету при участии ИИ

Редакция журнала «Москвичка» сделала газету совместно с «ГигаЧатом»

Журнал «Москвичка» вошел в партнерство с «Цифровой индустрией промышленной России» и презентовал газету, созданную при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали в Telegram-канале журнала.

Так, написание текстов для газеты было отдано людям — спикерам форума о цифровой экономике, друзьям-экспертам журнала и другим, а вот созданием иллюстраций занялся ИИ. Предпочтение было отдано отечественному «ГигаЧату», который стал главным технопартнером выпуска.

«В качестве эксперимента переосмыслили кадры из съемок "Москвички" и "Огорода"». Вышла игра "Найди десять отличий"», — поделилась издатель «Москвички» Дарья Решке.

