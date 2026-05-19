В Сети распространился фейк о тайной записи звука в мессенджере MAX

15:44, 19 мая 2026

Сообщение о тайной записи звука в мессенджере MAX оказалось фейком
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Сети распространилась информация, что мессенджер MAX следит за пользователями, в том числе ведется тайная запись звука с микрофона в звонках. Для минимизации рисков рекомендуется немедленно удалить приложение MAX с устройства. Соответствующая информация была опубликована в «Хабр».

Однако пресс-служба мессенджера уже опровергла подобное сообщение в комментарии ТАСС.

«Публикации о том, что MAX якобы имеет доступ к расшифровке разговоров пользователей — фейк. Все разговоры в MAX зашифрованы, данные пользователей надежно защищены», — рассказывали в MAX.

В центре безопасности платформы объясняли, что использование ИИ-инструментов в мессенджере направлено исключительно на повышение качества звонков, а сам инструмент работает обезличенно и не имеет доступа к звонкам пользователей.

Глава АНО «Цифровые платформы», киберэксперт Арсений Щельцин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что если бы мессенджер действительно вел какие-то недекларированные записи звонков, то магазины приложений давно бы удалили его за нарушений правил. Он также заявил, что не увидел подтверждения тезиса в аналитике «Хабр».

С точки зрения нашей боязни элементов записи и так далее, нужно понять, что все современные гаджеты сделаны с элементами сбора данных. Если мы боимся записи, то надо бояться абсолютно всех гаджетов, которые есть вокруг нас

Арсений Щельцинглава АНО «Цифровые платформы», киберэксперт

Также эксперт сообщил, что все мессенджеры на территории России должны выполнять требования российского законодательства, в том числе при розыскной деятельности для противодействия преступлениям.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Комсомольской правдой» отмечал, что как и любой современный мессенджер, MAX запрашивает разрешения, нужные для его базовых функций. К примеру, доступ к контактам нужен для общения, к камере и микрофону — для звонков, к хранилищу — для обмена файлами. Он добавил, что это разрешение можно и не давать.

По закону «О персональных данных» такие сервисы, как MAX, обязаны хранить данные на территории РФ, предоставлять их по запросу уполномоченным органам. Однако это касается не только конкретного мессенджера, но и всех крупных платформ.

Сообщение о том, что MAX следит за пользователями, в том числе ведется тайная запись звука с микрофона в звонках, не получило распространение в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

