Военный назвал возможное место запуска дронов ВСУ по Ярославлю

Полковник Матвийчук: Беспилотники ВСУ могут перевозить на дальнобойных машинах

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ярославль, могли перевозить на дальнобойных машинах, рассказал военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили беспилотниками по Ярославлю. Вследствие атаки было принято решение перекрыть движение транспорта в сторону Москвы.

«Иногда сами водители не знают, что они являются пусковой установкой контейнера. Пусковая установка по команде дистанционно открывает верх и делаются запуски беспилотников», — сказал Матвийчук.

Кроме того, по мнению эксперта, запускать беспилотники могут так называемые дремлющие террористические группы, которые находятся на территории России. Именно они могут собирать беспилотники и запускать их по целям.

«Потому что преодолеть расстояние по прямой от Украины до, допустим, Ярославля, технически невозможно», — добавил Матвийчук.

Депутат Госдумы Андрей Колесник, в свою очередь, заявил, что атаки Украины на Россию стали не более точными, а, наоборот, хаотичными, потому что Киев таким образом пытается переключить внимание мира с визита президента Владимира Путина в Китай на эти обстрелы.