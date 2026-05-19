12:39, 19 мая 2026РоссияЭксклюзив

Военный назвал возможное место запуска дронов ВСУ по Ярославлю

Полковник Матвийчук: Беспилотники ВСУ могут перевозить на дальнобойных машинах
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ярославль, могли перевозить на дальнобойных машинах, рассказал военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили беспилотниками по Ярославлю. Вследствие атаки было принято решение перекрыть движение транспорта в сторону Москвы.

«Иногда сами водители не знают, что они являются пусковой установкой контейнера. Пусковая установка по команде дистанционно открывает верх и делаются запуски беспилотников», — сказал Матвийчук.

Кроме того, по мнению эксперта, запускать беспилотники могут так называемые дремлющие террористические группы, которые находятся на территории России. Именно они могут собирать беспилотники и запускать их по целям.

«Потому что преодолеть расстояние по прямой от Украины до, допустим, Ярославля, технически невозможно», — добавил Матвийчук.

Депутат Госдумы Андрей Колесник, в свою очередь, заявил, что атаки Украины на Россию стали не более точными, а, наоборот, хаотичными, потому что Киев таким образом пытается переключить внимание мира с визита президента Владимира Путина в Китай на эти обстрелы.

