00:05, 20 мая 2026Россия

20 мая: какой праздник отмечают в России и мире

Юлия Анасян
Фото: nour tayeh / Unsplash

20 мая в России отмечают День Волги, а в мире празднуют День рождения джинсов, День пчел и День пирога киш лорен. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 20 мая и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День Волги

20 мая в России отмечают День Волги. Праздник призван привлечь внимание к экологическим проблемам одной из самых больших рек в мире. В районе бассейна реки проживает более трети всего населения России, так что нагрузка на водные ресурсы Волги в восемь раз выше, чем в среднем по стране. Каждый год со сточными водами в реку поступает почти три миллиона тонн загрязняющих веществ.

Около
60 млн
человек

проживают в регионах, расположенных вдоль берегов Волги

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Праздники в мире

Всемирный день пчел

20 мая 1734 года родился словенский художник и пасечник Антон Янша, который считается основоположником современного пчеловодства. В декабре 2017 года, по предложению Словении, в ООН учредили праздник в его честь.

Праздник призван обратить внимание на вклад пчел в процессы опыления, их роль в растениеводстве, садоводстве, овощеводстве и других отраслях сельского хозяйства.

Для получения одного килограмма меда пчелам нужно облететь около 8 млн цветков

День рождения джинсов

20 мая 1873 года предприниматель Леви Страусс и портной Джейкоб Дэвис запатентовали синие рабочие штаны с клепками.

Считается, что для пошива брюк Страусс использовал окрашенную в цвет индиго парусину, которую ему привезли из французского города Ним. Так появилось знакомое название джинсовой ткани деним, то есть «из Нима».

Привычным словом «джинсы» брюки из денима стали называть только в 1960 году

Фото: Marcel Strauß / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 20 мая

  • День пирога киш лорен.
  • Всемирный дeнь мeтpoлoгии.
  • Всемирный день врача-травматолога.
  • Мeждунapoдный дeнь клиничecкиx иccлeдoвaний.

Какой церковный праздник 20 мая

День памяти преподобного Нила Сорского

Преподобный Нил Сорский родился в 1433 году, вероятно, в дворянской семье. Став монахом в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре, отправился паломником на Святую Гору Афон, где прожил несколько лет, изучая творения святых отцов.

По возвращении, Нил какое-то время жил при монастыре, однако вскоре решил уединиться в местечке на берегу реки Соры. Там он построил себе первый скит: келью, колодец и часовню. Узнав о подвижнической жизни святого, другие монахи стали селится недалеко от него. Позже для нужд иноков была построена водяная мельница и деревянный храм в честь Сретения Господня.

Церковь почитает Нила Сорского как основоположника скитского монашества, при котором небольшое число монахов живут удаленно от населенных пунктов и соблюдают более строгий устав, чем в общежительных монастырях.

Фото: Public domain / Wikipedia

Обретение мощей преподобного Нила Мироточивого, Афонского

Нил Афонский родился на Пелопоннесе в конце XVI века. Любовь к Богу ему привил дядя — иеромонах Макарий. Позже они стали жить в монастыре Малеви, где Нил стал монахом, а затем священником.

Спустя время святой Нил решил уединится от людей и поселился в пещере на горе Афон, где прожил долгие годы в безвестности. Согласно преданию, после смерти погребенное возле пещеры тело святого начало мироточить, а люди, приезжавшие к его мощам, исцелялись от болезней.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 мая

  • День памяти преподобного Иоанна Зедазнийского и учеников его.
  • Собор преподобных отец Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.
  • Праздник Жировицкой и Любечской икон Богородицы.

Приметы на 20 мая

  • Вечерняя радуга — к ясной погоде.
  • Утренняя радуга в этот день предвещает пасмурную погоду.
  • Если на восходе лучи солнца разных цветов, тоже стоит ждать ухудшения погоды.
  • Дождь 20 мая — к теплому сентябрю.

Кто родился 20 мая

Шер (80 лет)

Шер (Настоящее имя Шерилин Саркисян) — американская певица, актриса и продюсер. Одна из самых востребованных звезд мирового шоу-бизнеса — число проданных музыкальных записей Шер составляет более 100 миллионов копий.

Американский музыкальный канал VH1 включил артистку в топ-100 выдающихся исполнителей рок-н-ролла ХХ столетия. Шер также является лауреатом премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в фильме «Власть луны».

Фото: Angel Marchini / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Гоша Куценко (59 лет)

Гоша (Юрий) Куценко — российский актер театра и кино, сценарист, продюсер, заслуженный артист России. Широкую популярность артист приобрел благодаря комедийным ролям в боевиках «Антикиллер» и «Мама, не горюй». Также снимался в кинолентах «Одиночество крови», «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Любовь-морковь» и других.

Кто еще родился 20 мая

  • Алексей Гуськов (68 лет) — российский актер театра и кино, сценарист, продюсер.
  • Олеся Судзиловская (52 года) — российская актриса театра и кино, телеведущая.
  • Наталья Подольская (44 года) — белорусская и российская певица.
  • Роман Карцев (1939 — 2018) — советский и российский артист эстрады, театра и кино, народный артист России.
  • Оноре де Бальзак (1799 — 1850) — французский писатель, журналист и издатель.

