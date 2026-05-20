Певец Шура рассказал о самом неожиданном использовании его песен

Певец Шура: Пилот самолета рассказал о погоде словами из моей песни

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) вспомнил о самом неожиданном использовании своих песен в интервью РИА Новости.

По словам артиста, необычный случай произошел после посадки одного из самолетов, которыми ему доводилось летать.

«Приземляемся мы как-то в каком-то городе (конечно, уже не помню название), а пилот по громкой связи говорит: "Отшумели летние дожди, но сказала осень: "Зиму жди". Он таким образом рассказал о погоде за бортом. Я сидел и ревел. Это было очень трогательно! Ради этого хочется творить дальше», — признался звезда.

Ранее Шура рассказал, как певец Филипп Киркоров разрешил ему исполнять на концертах свою песню «Струны».