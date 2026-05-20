18:46, 20 мая 2026Интернет и СМИ

Роскомнадзор прокомментировал ситуацию с доступом к ресурсам GitHub

Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Проблем с доступом к ресурсам GitHub в России нет. Так ситуацию прокомментировали в пресс-службе Роскомнадзора.

«В связи с появляющимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub не ограничивается», — говорится в публикации.

В ведомстве указали, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) провели проверку и не фиксируют проблем с доступом и функционалом ресурсов GitHub. «API работает без сбоев. Регистрация пользователей и создание проектов осуществляются в штатном режиме», — заключили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке игры Minecraft в России. Представители надзорного органа отметили, что не получали решений уполномоченных органов о блокировке игры в стране.

